B KAPISI - Sivil Havacılığın Online Dergisi HABERLER
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Bağcılar MTAL – Uçak Bakım Aalanı Öğrencileri ve Mezunları olarak Telegram’da buluşuyoruz..
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Değerli okurlar, Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin...
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Değerli okurlar; Dergimizin 10.sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 5-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla ülkemiz ve küresel ölçekte birçok etkinlik düzenlenmekte. Biz de...
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Değerli okurlar; B Kapısı dergisinin ilk sayısında editör olarak görev almıştım. Dergimiz o günden bugüne kadar büyük yollar aldı. Bu sayıyla beraber yeniden size seslendiğim için oldukça heyecanlı ve mutluyum. Bu son sayımızla dergide...
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insanlık tarihinde yazılı ilk efsanenin konusu olan sümer ağacı. huluppu fırat nehri kıyısında bir ağaçtır. birgün kuvvetli bir fırtına onu kökleriyle birlikte topraktan söker. ölmek üzereyken inanna onu kurtarır ve uruk’taki kutsal ormanına (cennet)...
Değerli okurlar, Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin...
Bağcılar MTAL – Uçak Bakım Aalanı Öğrencileri ve Mezunları olarak Telegram’da buluşuyoruz..
İstanbul’u etkisi altına alan CB (kümülonimbus) bulutları İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonu etkiledi. Rüzgar, görüş, pistlerin doğrultuları operasyonu nasıl etkiliyor? [www.kokpit.aero ]
Değerli okurlar; Dergimizin 10.sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 5-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla ülkemiz ve küresel ölçekte birçok etkinlik düzenlenmekte. Biz de...
Değerli okurlar; B Kapısı dergisinin ilk sayısında editör olarak görev almıştım. Dergimiz o günden bugüne kadar büyük yollar aldı. Bu sayıyla beraber yeniden size seslendiğim için oldukça heyecanlı ve mutluyum. Bu son sayımızla dergide...
Milyonlar harcanarak yapılan Hatay Gaziantep ve Sivas havalimanlarında birçok eksikliğin olduğu ortaya çıktı. Sayıştay, milyonlar harcanarak yapılan bazı havalimanlarında yaşanan tehlike ve inşaat kusurlarını ortaya çıkardı. 26.5 milyon lira harcanarak 2007’de hizmete giren Gaziantep...
Katar Hava Yolları’na ait Boeing 777 yolcu uçağı bu sabah şimdiye kadar gerçekleştirilen dünyanın en uzun direk uçuşuna başladı. Katar Hava Yolları’nın Boeing 777 yolcu uçağı Katar’ın başkenti Doha’dan Yeni Zelanda’nın Auckland kentine, 16...
Avrupa ve Amerika’da faaliyetlerini sürdüren Danimarka menşeili ucakgecikmeleri.com Türkiye pazarının beklediklerinden daha iyi performans göstererek yüksek oranda geri dönüş sağladığını belirtti. Ucakgecikmeleri.com CEO’su Johan Fugmann Türk yolcularının, yolcu hakları konusunda bilinçlendikçe, ucakgecikmeleri.com web sitesinin...
Trump’ın yasağı nedeniyle ABD’ye gitmesine izin verilmeyen ve havalimanından geri çevrilen Suriyeli Nael Zeino iki yıldır ayrı olduğu eşi ve çocuğunun yanına gitmenin hayalini kuruyor ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘seyahat yasağı’nı imzaladığı gün; iki...
İsveç, Irak Havayolları’ndan ülkelerine yapılacak tüm uçuşları yasakladı. İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın İsveç’e bütün uçuşlarını yasakladı. İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın AB Güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığını açıkladı. Açıklamada, Irak Havayolları’ndan...