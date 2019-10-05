B KAPISI - Sivil Havacılığın Online Dergisi HABERLER

Dergimiz

B Kapısı 11. Sayı Yayında…

Değerli okurlar, Havacılığı ve hayatı ciddiye alan dergi B Kapısı’nın yeni sayısı ilekarşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda yine iki kapağın arasına havacılık, eğitim, haber, hikâye, sinema ve şiir sığdıran dergimiz zengin...

Dergimiz

B Kapısı 10. Sayı Çıktı

Değerli okurlar; Dergimizin 10.sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 5-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla ülkemiz ve küresel ölçekte birçok etkinlik düzenlenmekte. Biz de...

Dergimiz

B Kapısı 9. Sayı Çıktı

Değerli okurlar; B Kapısı dergisinin ilk sayısında editör olarak görev almıştım. Dergimiz o günden bugüne kadar büyük yollar aldı. Bu sayıyla beraber yeniden size seslendiğim için oldukça heyecanlı  ve mutluyum. Bu son sayımızla dergide...

Havacılık Haberleri

Sayıştay’dan Üç Havalimanı İçin Kritik Rapor

Milyonlar harcanarak yapılan Hatay Gaziantep ve Sivas havalimanlarında birçok eksikliğin olduğu ortaya çıktı. Sayıştay, milyonlar harcanarak yapılan bazı havalimanlarında yaşanan tehlike ve inşaat kusurlarını ortaya çıkardı. 26.5 milyon lira harcanarak 2007’de hizmete giren Gaziantep...

Havacılık Haberleri

2017 Yılında 200 Milyon Yolcu Beklentisi

Avrupa ve Amerika’da faaliyetlerini sürdüren Danimarka menşeili ucakgecikmeleri.com Türkiye pazarının beklediklerinden daha iyi performans göstererek yüksek oranda geri dönüş sağladığını belirtti. Ucakgecikmeleri.com CEO’su Johan Fugmann Türk yolcularının, yolcu hakları konusunda bilinçlendikçe, ucakgecikmeleri.com web sitesinin...

Havacılık Haberleri

“Bir Uçak Bileti Daha Alıp Yakacak Durumum Yok”

Trump’ın yasağı nedeniyle ABD’ye gitmesine izin verilmeyen ve havalimanından geri çevrilen Suriyeli Nael Zeino iki yıldır ayrı olduğu eşi ve çocuğunun yanına gitmenin hayalini kuruyor ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘seyahat yasağı’nı imzaladığı gün; iki...

Havacılık Haberleri

İsveç, Irak Havayolları’nın Uçuşları Yasaklandı

İsveç, Irak Havayolları’ndan ülkelerine yapılacak tüm uçuşları yasakladı. İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın İsveç’e bütün uçuşlarını yasakladı. İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın AB Güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığını açıkladı. Açıklamada, Irak Havayolları’ndan...