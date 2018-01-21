B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
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CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
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Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
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Yunanistan’ın kredi notu yükseldi
Yunanistan’ın kredi notu yükseldi
S&P, Yunanistan’ın kredi notunu B-‘den B’ye revize etti.
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16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
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B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi