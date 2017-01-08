Yolcular Atatürk Havalimanı’nda Mahsur Kaldı

İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı’da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler yaşanınca yolcular da havalimanında mahsur kaldı. Havalimanında uçağı iptal olan yolcular arasında ünlü şarkıcı Bülent Serttaş da vardı. Serttaş geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı’da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler yaşanınca yolcular da havalimanında mahsur kaldı. Havalimanında uçağı iptal olan yolcular arasında ünlü şarkıcı Bülent Serttaş da vardı. Serttaş geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda bir çok uçak seferleri iptal oldu.

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de iptal edilen sefer sayısı 228 oldu

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı uçakların iptal edilen sefer sayısı 228’e yükseldi. Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’ndan yapılacak olan 142 uçuşunu iptal ettiğini duyuran Türk Hava Yolları’nda iptal edilen sefer sayısı 195 oldu. Pegasus Hava Yolları da bir açıklama yaparak 33 seferini iptal ettiğini duyurdu. Böylece, iki havalimanındaki iptal edilen sefer sayısı 228’e çıktı.