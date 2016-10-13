Uzmanından Ucuza Uçak Bileti Bulma Tüyoları

Seyahat Analisti Murat Ekinay’ın paylaştığı bilgilere göre seyahat edilen tarih seçimine dikkat ederek ve teknolojiden yararlanarak daha ucuza uçmak mümkün.

Uçakla seyahat eden yolcular için en önemli konuların başında uygun fiyata bilet bulmak ve satın almak geliyor. Bu konuda ilk akla gelen aylar öncesinden aramalara başlamak olsa da uzmanların önerilerine kulak vererek her zaman daha ucuza uçak bileti bulabilirsiniz.

Uzmanlara göre en önemli konu tarih seçimi

Türkiye’de satılan her 3 yurt içi uçak biletinden birinin satışını gerçekleştiren Enuygun.com’un Seyahat Analisti Ekinay’ın açıklamasına göre uçak biletini daha ucuza almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında zamanlama geliyor. Biletinizi alırken seyahat edeceğiniz tarihler yaz tatili, yılbaşı veya bayram gibi dönemlere denk geliyorsa uygun fiyatlı bilet bulmanız zorlaşacaktır. Eğer tam zamanlı bir işte çalışıyorsanız ve seyahat için programınızı resmi tatillere göre ayarlamanız gerekiyorsa, biletinizi havayollarının dönemsel olarak biletleri satışa sunduğu zamanlarda almaya çalışın. Örneğin kış dönemi için biletler satışa çıktığında yılbaşı ve yarıyıl tatili biletinizi erkenden satın alabilir ve bu sayede sınırlı sayıda sunulan fırsatları yakalayarak uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Doğru zamanda doğru yere uçun

Zamanlama konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise rota seçimi. Örneğin Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi yaz turizmi ile öne çıkan bölgelere Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında seyahat ederseniz bu dönemde bu bölgelere yoğun talep olduğu için yüksek tutarlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin yaz sezonunda özellikle bayram tatili gibi özel günlere denk geldiğinde gözde turizm merkezlerine uçak bileti fiyatları bir kişi için tek yön 300-400 TL’ye kadar yükselebiliyor. Eğer bu bölgede hava şartlarının tatil için neredeyse yaz ayları kadar elverişli olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerini tercih ederseniz bu tutar 40-50 TL’ye kadar düşebiliyor. Yani neredeyse onda bir orannda bir kazanç söz konusu. Buna bir de otel ve transfer bedellerindeki farklar eklenince kazancınız çok daha yüksek olabilir. Hatta yaz döneminde sadece bir tatil için ayırmanız gereken bütçe ile biri ilkbaharda biri de sonbaharda olmak üzere bir yılda iki tatil birden yapabilirsiniz. Türkiye genelinde uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönemler ise Mart ayı ile Nisan’ın ilk günleri. Bu dönemde Trabzon’dan Gaziantep ve Nevşehir’e birçok noktaya daha uygun fiyatlarla uçabilirsiniz.

Kampanyaları takip edin

Biletinizi aylar öncesinden almadıysanız yine de uygun fiyata bilet bulabilir ve satın alabilirsiniz. Bunun için havayolu firmalarının belirli dönemleri kapsayan kampanyalarını takip edin. Hem yerli hem de yabancı havayolu şirketleri yurt içinde ve dışında birçok noktayı kapsayan avantajlı kampanyalar düzenliyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri ise süre. Genellikle kampanya ilan edildikten sonra birkaç gün içinde biletinizi satın almanız gerekiyor. Bu nedenle havayolu kampanyalarından erken haberdar olmak önemli. Güncel kampanyaları zaman kaybetmeden öğrenmek için Enuygun.com’da bulunan Kampanyalar sayfasını takip edebilir veya haftalık olarak gönderilen seyahat bültenine kayıt olabilirsiniz. Kampanya döneminde kampanya dışı zamanlara kıyasla Londra, Paris ve Roma gibi Avrupa’nın en sık tercih edilen destinasyonlarına alacağınız uçak biletinin yarı fiyatına hatta belki daha da ucuza bilet bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Mobil uygulamalardan yararlanın

Çoğu zaman elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız uygun fiyata bilet bulma ve satın alma konusunda da en büyük yardımcılarımızdan biri. Cep telefonunuza indireceğiniz mobil uygulamalar sayesinde her nerede olursanız olun en uygun biletleri karşılaştırabilir ve böylece güncel fırsatları daha kolay yakalayabilirsiniz. Enuygun Uçak Bileti uygulaması da bu konuda fazlasıyla işinizi kolaylaştıracak alternatiflerden biri. Uygulamanın kullanımı kolay tasarımı sayesinde sadece kalkış ve varış rotanızı, seyahat tarihlerinizi ve seyahat edecek yolcuları seçerek hem yurt içinde hem de yurt dışında dilediğiniz noktaya uçan farklı havayollarına ait uçak biletlerini karşılaştırabilirsiniz. Böylece havayolu sayfalarını tek tek gezmek yerine tek bir uygulamadan seferleri listeleyerek biletinizi satın alabilirsiniz. Enuygun Uçak Bileti uygulamasının kullanıclara sunduğu en büyük kolaylıklardan biri de kişiye özel yolcu listeleri. Böylece her seferinde ad, soyad ve doğum tarihi gibi bilgileri tek tek doldurmak yerine saniyeler içinde bilgilerinizi girerek zaman kazanabilirsiniz.

Uzmanlar uyarıyor: Ağırlık sınırını aşmayın

Özellikle biz Türkler tatile çıkarken yanımıza çok fazla eşya almayı seviyoruz. Ancak yine konunun uzmanlarına göre bu özelliğiniz daha fazla ekonomi yapmanıza engel olabilir. Fazla eşyalar, havalimanında ağırlık sınırını aşmanıza ve bunun için fazla bagaj ücreti ödemenize neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için seyahate çıkmadan önce uçacağınız havayolunun bagaj kurallarını öğrenebilir ve bavulunuz ağırlık sınırını aşıyorsa ihtiyacınız olmayacak bazı eşyaları bavulunuzdan çıkarabilirsiniz. Özellikle son yıllarda bazı havayolu firmalarında görülen bir diğer uygulama ise sadece el bagajı ile seyahat edenler için indirimli fyatlar sunulması. Bu sayede yol boyunca fazla eşyaların getirdiği yükü taşımaktan kurtulduğunuz gibi yolculuk sırasında ekonomi de yapabilirsiniz.

Salı ve Perşembe uçun

Eğer diğer günlerde yetişmeniz gereken önemli bir toplantı ve organizasyon yoksa uçmak için Salı ve Perşembe günlerini tercih ederek de ekonomi yapmanız mümkün. Bu günlerde uçarak özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine kıyasla önemli miktarda kazanç sağlayabilirsiniz. Örneğin Enuygun.com’da yurt içi bileti fiyarlarının Salı, Çarşambe ve Perşembe günleri yaz sezonu dışında ortalama 60-70 TL civarında olduğunu görüyoruz. Buna karşın Cuma ve Cumartesi günleri bu tutar 100-120 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Yakın havalimanlarını değerlendirin

Eğer seyahat edeceğiniz yere uçak biletleri çok pahalıysa yakınlarda bulunan diğer havalimanlarını da değerlendirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da Atatürk Havalimanı’na alternatif olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, Antalya Havalimanı yerine Alanya Gazipaşa Havaliamnı’nı kullanabilirsiniz. Bu da arada fazla mesafe bulunmamasına rağmen ekonomik olarak önemli miktarda kazanç sağlamanıza yardımcı olabilir.

Sabah erken saatlerde uçun

Daha ucuza uçmak için zamanlaa konusunda yapabileceğiniz bir diğer şey ise sabah erken saatte olan uçuşları seçmek. Genellikle fazla tercih edilmeyen bu uçuşlarla çok daha uygun fiyata yolculuk yapabilirsiniz. Eğer erken kalkmak istemiyorsanız, geç saatlerde gerçekleşen günün son uçuşlarına da göz atabilirsiniz. Özellikle bayram öncesi gibi yoğun sezonlarda son uçuşlar gün ortası ve akşam uçuşlarına kıyasla daha uygun fiyatlı olabiliyor.

Farklı tarihlerde arama yapın

Eğer yolculuk tarihiniz kesin değilse farklı tarihlerde arama yapmak da daha uygun fiyatlı uçak bileti bulmanız konusunda yardımcı olabilir. Örneğin daha önceden belirlemiş olduğunuz gidiş ve dönüş tarihlerinden üç gün öncesi ve sonrasına da arama yapmayı deneyin. Böylece planladığınız tarih aralığından fazla uzaklaşmadan daha uygun fiyatlı alternatifleri de değerlendirebilir ve olası fırsatları yakalayabilirsiniz.