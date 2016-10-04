Ukrayna Havayolları’nın “Ankara” Seferleri Başlıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen “2016 KYİV TOURİSM AWARDS” ödül töreninde Ukrayna’nın en iyi Havayolu Ukrayna Uluslararası Havayolları seçildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen “2016 KYİV TOURİSM AWARDS” ödül töreninde Ukrayna’nın en iyi Havayolu Ukrayna Uluslararası Havayolları seçildi. Avrupa ve Kuzey Amerika Satış Başkanı Andrii Pavlenko yakın zamanda Kiev-Ankara seferlerine başlayacaklarını söyledi. Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de gerçekleştirilen organizasyonda Kırgizistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye’den gazeteciler katıldı. Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna Havayolları Avrupa ve Kuzey Amerika Satış Başkanı Andrii Pavlenko “İstanbul’dan Kiev ve Odessa’ya günlük karşılıklı seferler yaptıklarını belirterek “Çok yakın zamanda Ankara-Kiev seferlerine başlayacağız” dedi. Bir gazetecinin Türkler neden Kiev’e gelmeli sorusu üzerine Pavlenko “Türkiye için Ukrayna önemli bir ülke. Komşu ülkeleriz. Yakın kültürlere sahibiz. Bir sürü gerekçe sayabilirim. Kültür alışverişi sağlamak için iki halk olarak birbirimizi iyi tanıyoruz” diye konuştu. Pavlenko şunları söyledi : “Herkes bilir ki Türkiye Ukrayna için efsanevi bir uçuş noktasıdır. İstanbul çok ünlü bir şehir… Ben inanıyorum ki Türk insanının Ukrayna’ya gelmesi için cezbedecek çok neden vardır. Biz gerçekten ne kadar çok ziyaretçi getirirsek o kadar mutlu oluruz. Her şeyden önce Ukrayna güzel bir ülke. Eski bir kültüre sahip bir sürü kilise, eski yapılar var. Yaz mevsimini güzel geçirebilmek için gece kulüpleri, barlar, diskotekler gibi birçok gerekçeniz olabilir”