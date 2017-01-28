Uçak Kazasında Ölen Melih Aslan Toprağa Verildi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 16 Ocak’ta düşen Türk kargo uçağının mürettebatında görevli yükleme uzmanı Muğlalı Melih Aslan (40) son yolculuğuna uğurlandı. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düşen ACT Havayollarına ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birisi olan Yükleme Uzmanı Muğlalı iki çocuk babası olan Melih Aslan’ın cenazesi Muğla’ya getirildi. Aslan’ın tabutu Türk Bayrağına sarılı vaziyette Menteşe Şeyh Muslihittin Camiine getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra şehir yeni mezarlığına defnedildi. Cenazeye eşi Fatma Aslan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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