Uçak Düşen Köyü Türkiye Onaracak

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e inişi sırasında, geçen pazartesi günü Daça Suu köyü üzerine düşen Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının kullanılamaz hale getirdiği 12 evin yeniden inşasını Türkiye üstlenecek.

Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı ve Olganüstü Hal bakanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin köyde hasar gören evlerin yeniden yapılmasına ve kazadan etkilenenlere yardıma hazır olduğunu iletti. Kırgız yönetimi, memnuniyetlerini bildirdi.

İKİNCİ DENEMEDE DÜŞTÜ

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, kazayla ilgili ilk raporda, uçağın yoğun sis nedeniyle pisti önce pas geçtiği, ikinci iniş denemesi sırasında düştüğü belirtildi. Daça Suu köyüne düşen uçak 12 evi kullanılamaz hale getirdi. Ölen 17’si çocuk 33 sivilin bu evlerde yaşadığı tespit edildi. Uçağı ve taşıdığı yükü sigorta eden şirketlerin yetkilileri de kaza yerinde incelemelerine başladı. Türkiye’nin, köy halkının zararının karşılanması için, gerektiği takdirde sigorta şirketlerinin yapacağı tazminat ödemesiyle ilgili devreye girebileceği de belirtildi.

KARA KUTU MOSKOVA’DA

DÜŞEN uçağın bulunan kara kutusunun Moskova’ya götürüldüğü, incelemelerin ardından kazanın nasıl meydana geldiğinin büyük ölçüde aydınlanmasının beklendiği bildirildi. Kazada can veren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca’nın cenazelerinin de bugün bir THY uçağı ile Bişkek’ten İstanbul’a getirilmesi bekleniyor. Yükleme uzmanı Melih Aslan’ın cenazesini teşhis etme çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.