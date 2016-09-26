Türkiye’ye Girişine İzin Verilmedi

Eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk’in dün Türkiye’ye girişine izin verilmediği ortaya çıktı.

Lagendijk’ın Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’nden vize almaması gerekçe gösterildi.

Amsterdam’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gelen Hollandalı siyasetçi Joost Lagendijk, havalimanının dış hatlar terminalinden çıkarılmadı.

Lagendijk, Twitter’dan İngiliz olarak yaptığı açıklamada “Kahretsin. Türk yetkililer, Hollanda’dan dönüşümde beni Sabiha Gökçen Havaalanı’nda durdular. Ülkeye girişime izin verilmedi. 08.30 uçuşuyla Hollanda’ya geri gidiyorum. Hollanda’daki Türk Büyükelçiliği’ne özel bir vize için başvurmam gerek. Umarım bu bürokratik bir engeldir, tamamen ülkeye girişimi engelleyen bir karar değildir” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Volkskrant gazetesi, Lagendijk’ın Türkiye’ye sokulmamasının asıl gerekçesinin, Fethullah Gülen grubuna bağlı Today’s Zaman gazetesinde köşe yazarlığı olduğunu öne sürdü.

Gazete, bu karardan sonra Avrupa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olumsuz eleştirilerin artacağını savundu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, konuyu araştırıp ona göre

açıklama yapacağını söyledi.

Hollanda makamlarının, Lagendijk’ın Türkiye’ye sokulmaması ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

GÜLEN GRUBUNA YÖNELİK OPERASYONLARI ELEŞTİRİYORDU

Hollanda’da Yeşil Sol Parti saflarında siyasete atılan Lagendijk, 1998 – 2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. Lagendijk, Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu eş başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Gazeteci Nevin Sungur İle evlenen Joost Lagendijk, 2009’dan bu yana İstanbul’da yaşıyordu.

Kapatılan Today’s Zaman gazetesinde yazarlık yapan Lagendijk, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi’nde danışmanlık görevini yürütüyordu

Lagendijk, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonları eleştiriyordu. Hollanda basınına göre Lagendijk, “eski AP üyesi olduğu için Türk otoritelerin kendisini rahat bırakacağını” düşünüyordu.