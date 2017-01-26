Türkiye’nin En Büyük Turizm Fuarı EMITT 2017, Bugün Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan Emmit Turizm Fuarı, 26 Ocak’ta (bugün) Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 70’i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını açtı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin de (TYD) resmi ortakları arasında yer aldığı fuar, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın açılış töreniyle başladı. Dünyanın beşinci ve bölgemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 26 Ocak 2017 tarihinde başladı. Fuarın açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai’nin katılımıyla gerçekleşti. TÜYAP Fuar Merkezi’ndeki 70 bin metrekare gerçekleşen ve 29 Ocak’a kadar devam edecek fuara bu yıl 140 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Bu yıl 21’incisi düzenlenen ve 70’i aşkın ülkenin yer alacağı fuara, Otel İşletmeleri, Turizm İşletmeleri, Tur operatörleri, seyahat acentaları, Turizm tedarikçileri, resmi kurumlar, diplomatik temsilcilikler, etkinlik organizatörleri, akademik kurumlar ve diğer turizm faaliyetleri katıldı. Fuarın resmi iş ortakları arasında ise Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yer aldı.

Her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlayan fuarda ziyaretçiler, 4 gün boyunca “tatil” konseptinin her türü için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda alternatif bulacak.

Bu kapsamda, TYD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve TYD üyelerinin de yer aldığı programda, Murat Ersoy katılımcılara ve ziyaretçilere turizmde kolay ve hızlı ulaşımın önünü açacak olan online satış platformundan bahsetti.

“Turizmde rekabet yıkıcı olmamalı”

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise törene ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“1950’lerde 25 milyon olan uluslararası turist sayısı bugün 1 milyar 200 binin üzerine çıktı. Turizm ülkeleri olarak birbirimizle rekabet etmeye ihtiyacımız yok. Bu sayı yakın zamanda 2 milyarın üstüne çıkacak. Dolayısıyla her ülke istediğinden de fazla turist ağırlayacak. Bugün Türkiye’ye gelen, yarın Tunus’a, Mısır’a ya da başka bir yere gidecek. Dolayısıyla turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalıdır.

Bu kapsamda bu fuar, tüm dünyaya ve dünyayı yaşanmaz bir hale getiren karanlık güçlere karşı bir meydan okuma alanı. Bu meydan okumaya ve mücadeleye katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın sadece Türkiye turizmine değil, dünya turizmine ve barışa katkı sağlayacağı inancındayım.”