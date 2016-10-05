Türkiye 66 Yıl Sonra ICAO’da Yeniden Konsey Üyesi

Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) konsey üyeliğine 66 yıl aradan sonra tekrar seçildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ;

“Türkiye, 4 Ekim 2016 tarihinde yapılan seçimlerde, kurucuları arasında bulunduğu 191 üyeli Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) konsey üyeliğine 66 yıl aradan sonra tekrar seçilmiştir. 36 üyesi bulunan ICAO Konseyi, teşkilatın yönetim kurulu işlevi görmektedir. Bu yönüyle hava hukukunun oluşturulmasını ve uygulanmasını gözetmektedir. Buna ilaveten, dünya çapında sivil havacılıktaki düzenin sağlanmasından; ayrıca teknik, ekonomik ve çevresel etkilerin gözetilerek havacılıkta uygulanacak standartların belirlenmesinden sorumludur. Ülkemiz, özellikle son yıllarda sivil havacılık alanında önemli gelişme göstermiş, 2003’ten bu yana hava trafiğini beş kat artırmıştır. Kendi tescilindeki uçaklarla 112 ülkede 261 noktaya sefer düzenleyen Türkiye, dünya sivil havacılığında ilk 10 ülke içindedir. Yakın gelecekte hizmete girecek ve dünyanın en büyüğünü oluşturacak yeni İstanbul havalimanı, bu yönde önemli bir kilometre taşı daha olacaktır” denildi.