Türk Hava Yolları’ndan Afrika’ya Yeni Seferler

Türk Hava Yolları dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu markasına bir yeni destinasyon ekledi. Afrika’da 51. uçuş noktası olan Gine Koranki şehrine uçarak yolculara yeni bir hat açmış oldu. Türk Hava Yolları kamoyuna duyurmak üzere bir bildiri yayımladı.

THY’den yapılan açıklamaya Göre;

Bayrak taşıyıcı havayolunun 120 ülkedeki 296. uçuş noktası; Konakri (Gine) olacak. Geçtiğimiz aylarda uluslararası ölçekte “Türkiye’nin En Değerli Markası”* ilân edilen Türk Hava Yolları, bu misyonun istikrarlı devamı adına büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan global marka, 30 Ocak 2017 itibariyle uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi de kapsamlı uçuş ağına dâhil ediyor. Türk Hava Yolları’nın aynı zamanda Afrika’daki 51. destinasyonu olan Konakri; Gine Cumhuriyeti’nin başkenti ve kıta Afrika’sının da önemli liman şehirlerinden biri.

Haftada 2 gün olmak üzere, Pazartesi ve Perşembe günleri icra edilecek seferlerde, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.