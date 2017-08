“Turizmde her şey dahil sistem bitmeli”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, turizmde her şey dahil sistemine artık son verilmesi gerektiğini söyledi.