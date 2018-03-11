Tunnelbear VPN satıldı!

B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
B Kapısı - 2. Sayı
B Kapısı - 3. Sayı
B Kapısı - 4. Sayı
B Kapısı - 5. Sayı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Sudan Merkez Bankası, Türk şirketle 2 milyar dolar borç için anlaştı
Çanakkale Boğazı, çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
Moody’s Venezuela’nın kredi notunu düşürdü
Galataport Projesi’nde ÇED süreci başladı
Euro yatırımcısını güldürdü
BoJ para politikasını değiştirmedi
Trump sonrası küresel piyasalar pozitif
B Kapısı 10. Sayı Çıktı
Çin ihracatında son üç yılın rekoru
Elektrik üretimine 6.2 milyar dolar yatırım yapıldı
Moody’s, Türkiye’nin notunu düşürdü
Petrol, 64.40 dolardan işlem görüyor
Paal Kibsgaard: Petrol ve gaz piyasasının görünümü iyimser
Irak, Güney Kore’den savaş uçağı aldı
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Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi