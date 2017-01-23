TSK’nın Pilot Açığı Azalıyor

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından gerçekleşen ihraçlarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ortaya çıkan pilot ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra ihraçlar nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’nde ortaya çıkan pilot açığı azalıyor.

Bu çerçevede öncelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan ancak çeşitli nedenlerle pilot olamamış subayara ağırlık verildi.

Yer sınıfında görev yapan bin 80 subay pilotluk için başvurdu. Sağlık muayenesi ve çeşitli testlerin ardından 225 subay uçuşa uygun bulundu ve 120’si uçuş okuluna gönderildi. Diğer adayların ise gruplar halinde uçuş eğitimi alacağı belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yuvaya dönüşler de hız kazandı.