TRJet 6-9 Ekim’de AIREX 2016 Fuarı’nda

Ankara merkezli havacılık şirketi TRJet 11. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havaalanları Fuarı AIREX 2016’ya katıldı. TRJet’in ana sponsorlarından olduğu fuarda, 32 yolcu kapasiteli Dornier 328’i sergiledi ve tüm yönleriyle modernize edilen TRJ328™ ve TRP328™ uçaklarının yapımını bekleyen potansiyel alıcı havayolları ve tedarikçilerle buluştu. Fuarda, Türk yetkililerin Ankara’dan İstanbul’daki Açılış Töreni’ne 328 Serisi yolcu uçağında getirilmesiyle, programın ilk gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

TRJet’in sahibi Fatih Özmen, “Temmuz 2016’da Farnborough Havacılık Fuarı’nda, kontratın prensip şartlarında anlaştığımıza dair yaptığımız duyurudan bu yana, geriye kalan konular da kararlaştırıldı. Merakla beklenen Türk yapımı uçak için çok yakında çalışmaya başlayacağız” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’daki fuar, bu projeyi tanıtmak ve bölgesel ticareti artırarak barış ve refahı destekleme potansiyelini göstermek için ideal bir fırsat sağlıyor. Bu tarihi fırsat, Türkiye’nin küresel bir marka yaratması ve ülkenin bölgedeki ilk 10 sanayi ekonomisinden biri olarak konumlanması adına yerel sanayi altyapısının oluşturulmasına yardımcı olması açısından da büyük önem taşıyor.”

Avrupa, Orta ve Uzak Doğu genelinde hava taşımacılığındaki hızlı büyüme ve mevcut bölgesel uçak filosunun eskimesi ve servis dışı kalması ile birlikte, Türkiye’nin yerel üretilmiş ilk sivil uçakları dünya genelinde bu boyut kategorisinde artan talebi karşılamaya hazır olacak.

Bir küresel havacılık merkezi olarak Türkiye

Türkiye Hükümeti ve TRJet’in, Türkiye’nin ilk yerel olarak tasarlanan, sertifikalandırılan ve üretilen ticari uçağı için yürüttüğü program, 2023’te Türkiye’nin 100. yılı kutlamalarında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan, TRJet’in daha geniş ve sıfırdan tasarlanan yolcu uçağının hayata geçirilmesinin yolunu açacak. Yeni uçağın tasarımı, pazara sürüm süresi ve sertifikasyonu yarı yarıya azaltmak için 32 koltuklu TRJ328™ ve TRP328™ ile eş zamanlı yapılacak. Bu yeni uçak serisi, ülke içindeki endüstriyel tedarikçi altyapısını genişletecek ve TRJet’in bir küresel uçak orijinal ekipman üreticisi olarak havacılık pazarındaki yerini sağlamlaştıracak.

Türk Bölgesel Uçak Projesi’nin bir parçası olarak üretilen uçaklar, bölgesel yolcu ulaşımı için kullanılmanın yanı sıra tedavi amacıyla hastaların tahliyesi, deniz karakol, VIP ve Özel Görev hizmeti de verecek.

328 Serisi beklentileri aşıyor

Teknolojik olarak yenilenmiş ve geliştirişmiş versiyonuyla büyük beğeni toplayan Dornier 328, TRJET’in 328 Serisi’yle bölgesel uçak standartlarını yeniden tanımlıyor. Uçaklar kısa mesafe uçuşlarda daha fazla sürdürülebilir performans göstererek bu uçuşları daha ekonomik hale getiriyor. Küçük şehirler ile toprak pistler dahil olmak üzere hizmet dışı alanlar arasındaki kısa mesafeli ticari uçuşlara yönelik büyüyen pazarın ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor.

Kendi klasmanında hem jet hem de turboprop motoruyla sertifikalandırılmış tek uçak olan 328 Serisi, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun opsiyonları seçebilme imkanıyla rahatlık sağlıyor. 328 Serisi geçtiğimiz Haziran ayında İngiltere’de gerçekleştirilen Farnborough Havacılık Fuarı’nda aldığı 2 önemli siparişle çok amaçlı kullanıma sahip uçakların güçlü bir pazar ihtiyacı olduğunu doğruluyor.