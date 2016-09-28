Transseksüellerin Havaalanı’na Girişi Reddedildi

Göçmenlik ofisi memurlarının ikna olmayışı sebebiyle iki transseksüel kadının Hong Kong Havaalanı’na erişimi reddedildi.

Tayland’a seyahat etmek isteyen çifte, tatil amacıyla gitme isteklerinin yeterince tatmin edici olmadığı, Hong Kong Uluslararası Havaalanı göçmenlik memurları tarafından söylendi.

Kadınların seyahat ve alışveriş yapma sebebiyle ziyaret etme istekleri göçmenlik departmanı yetkilileri tarafından reddedildi. Çiftten daha sonra da kendi cinsiyetleriyle ilgili belgeleri imzalamaları istendi.

Kendilerinden iki belgeyi imzalamaları istendi, belgede gönüllü olarak hemen Tayland’a geri gitmek istediklerini ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiklerini doğrulayan maddeler yer alıyordu. Çift belgeleri imzalamayı reddetti ve Bangkok’a geri döndü.

Kadınlardan birini temsil eden avukat Jonathan Man Ho-Ching, “ön yargı ve ayrımcılığı ekarte etmek mümkün olamazdı” dedi ve “ortada farklı cinsiyette olan kişilere yönelik bir anlayış eksikliği vardı.”

İki kadın, daha önce İsviçre, İspanya, Tayvan ve Güney Kore’ye seyahat etti.

Transseksüel Kaynak Merkezi Başkanı Joanne Leung Wing-yan, çiftlerin yolculuk hakkını savundu ve “onların seyahate erişimini reddetmek için hiçbir sebep yoktu” dedi.

Göçmenlik Dairesi sözcüsü, turistlerin “şüpheli” olduğunu ve “yolculuk için gerekli sebeplerinin tatmin edici olmadığını söyledi.”