Trabzon Havalimanı Yolcu Sayısı Hergün Artış Gösteriyor

Trabzon Havalimanı’nda her geçen yıl iç ve dış hatlardan gelen, giden yolcu ve uçak sayısında artış yaşanıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Havalimanı’ndan alınan bilgilere göre, 2015 yılının ilk 9 ayında 2 milyon 543 bin 583 kişi kullanırken, bu sayı 2016 yılının aynı aylarında artarak 2 milyon 838 bin 837 kişiye yükseldi.

Ocak

Trabzon Havalimanı gelen ve giden yolcu trafiğinde 2015 yılının Ocak ayında iç hatlarda 222 bin 521 kişi, dış hatlarda ise 6 bin 388 kişi olurken, 2016 yılının Ocak ayında bu sayı iç hatlarda 252 bin 878, dış hatlarda 2 bin 253 kişi ile birlikte toplamda 255 bin 131 kişi Trabzon Havalimanı’nı kullandı.

2015 yılına göre yüzde 11’lik bir artış oldu.

Şubat

2015 yılının Şubat ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 431 bin 114 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 11 bin 752 kişi ile toplamda 442 bin 866 kişi olduğu belirtildi.

2016 yılının Şubat ayında iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 506 bin 205 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı ise 4 bin 796 kişi olduğu bildirildi.

Mart

2015 yılının Mart ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 652 bin 802 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 17 bin 497 kişi ile toplamda 670 bin 299 kişi olduğu belirtildi.

2016 yılının Mart ayında iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 768 bin 278 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı ise 5 bin 921 kişi olduğu öğrenildi.

2015 yılına göre 2016 yılında iç hatlarda yüzde 18 oranına artış olurken, dış hatlarda yüzde -66 oranında azalma yaşandığı belirtildi.

Nisan

Trabzon Havalimanı gelen ve giden yolcu trafiğinde ise 2015 yılının Nisan ayında iç hatlarda 904 bin 229 kişi, dış hatlarda ise 22 bin 987 kişi olurken, 2016 yılının Nisan ayında bu sayı iç hatlarda 1 milyon 64 bin 555, dış hatlarda 8 bin 12 kişi ile birlikte toplamda 1 milyon 72 bin 567 kişi Trabzon Havalimanı’nı kullandı.

2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 16’lık bir artış oldu.

Mayıs

2015 yılının Mayıs ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 1 milyon 176 bin 861 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 29 bin 843 kişi ile toplamda 1 milyon 206 bin 704 kişi olduğu belirtildi.

2016 yılının Mayıs ayında iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 1 milyon 386 bin 17 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı ise 17 bin 359 kişi olduğu öğrenildi.

2015 yılına göre 2016 yılında iç hatlarda yüzde 18 oranına artış olurken, dış hatlarda ise yüzde -42 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Haziran

2015 yılının Haziran ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 1 milyon 450 bin 288 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 39 bin 742 kişi ile toplamda 1 milyon 490 bin 30 kişi olduğu belirtildi.

2016 yılının Haziran ayında iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 1 milyon 660 bin 98 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı ise 23 bin 770 kişi olduğu öğrenildi.

2015 yılına göre 2016 yılında iç hatlarda yüzde 14 oranına artış olurken, dış hatlarda yüzde -40 oranında azalma yaşandığı belirtildi.

Temmuz

2015 yılının Temmuz ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 1 milyon 755 bin 817 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 57 bin 711 kişi ile toplamda 1 milyon 813 bin 528 kişi olduğu belirtildi.

2016 yılının Temmuz ayında iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 2 milyon 4 bin 976 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı ise 49 bin 723 kişi olduğu bildirildi.

Ağustos

2015 yılının Ağustos ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 2 milyon 115 bin 117 kişi olurken, dış hatlarda bu sayı 82 bin 566 kişi ile toplamda 2 milyon 197 bin 683 kişi olduğu belirtildi.

2016 yılının aynı ayında iç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 2 milyon 379 bin 760 kişi, dış hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı ise 89 bin 86 kişi olduğu öğrenildi.

2015 yılına göre 2016 yılında iç hatlarda yüzde 13 oranına artış olurken, dış hatlarda ise yüzde 8 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Eylül

Trabzon Havalimanı gelen ve giden yolcu trafiğinde ise 2015 yılının Eylül ayında iç hatlarda 2 milyon 442 bin 266 kişi, dış hatlarda ise 101 bin 317 kişi olurken, 2016 yılının aynı ayında bu sayı iç hatlarda 2 milyon 724 bin 873, dış hatlarda 113 bin 964 kişi ile birlikte toplamda 2 milyon 838 bin 837 kişi Trabzon Havalimanı’nı kullandı.

2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 12’lik bir artış oldu.

İç ve Dış hatlarda artış

Öte yandan, Trabzon Havalimanı’nda 2015 yılının ilk 9 ayında iç ve dış hatlarda 18 bin 870 uçak trafiği gerçekleşirken, bu sayı 2016 yılının aynı aylarında yüzde 5 oranında artış sağlayarak 19 bin 802’ye yükseldi. Trabzon Havalimanı’nda 2016 yılının ilk 9 ayında ise 26 bin 125 ton yük taşındı.