Trabzon Havalimanı İlk 7’de

Türkiye genelindeki havalimanları arasındaki önemini her geçen gün arttıran Trabzon Havalimanı 2016 yılında mevcut havalimanları arasında yolcu trafiğinde 7. sıraya yükseldi.

Ordu-Giresun Havalimanı’nın faaliyete girmesi ile birlikte Trabzon Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısının düşeceği tahmin edilirken, bu durumun Trabzon Havalimanı’nı olumsuz etkilemediği aksine yolcu ve uçak trafiğinin arttığı gözlendi.

2015 yılında Türkiye genelinde 181 milyon 74 bin 531 kişi ulaşımda havayollarını kullanırken, Trabzon Havalimanı ise 3 milyon 362 bin 799 kişi kullanmıştı. Bu sayı ile birlikte yolcu trafiğinde 9. sırada yer alan Trabzon, 2016 yılında 3 milyon 727 bin 293 kişi ile birlikte 7. sıraya yükseldi.

Turizm bölgesi Muğla’nın Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları’nı geride bırakan Trabzon Havalimanı’nda bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 11 oranında bir artış yaşandı. Trabzon Havalimanı’nı iç hatlarda 3 milyon 602 bin 377 kişi, dış hatlarda ise 124 bin 916 kişi kullandı. Uçak trafiğinde ise, 2015 yılında 25 bin 391 ile 10. sırada yer alan Trabzon, 2016 yılında 26 bin 267 uçak ile 9. sıraya yükseldi. Yük trafiğinde de yükselişe geçen Trabzon Havalimanı’nda iç hatlarda 30 bin 10 ton, dış hatlarda 2 bin 649 ton ile birlikte toplamda 32 bin 659 ton yük taşındı.