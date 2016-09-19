Trabzon DHMİ Müdür Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Trabzon Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Müdür Yardımcısı İsa Gençoğlu ile oğlu, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada, Gençoğlu’nun eşi ve kızı da yaralandı.

Gümüşhane’den Trabzon’a gelen İsa Gençoğlu yönetimindeki otomobil, Trabzon-Gümüşhane Karayolu Çağlayan Mevkii’nde yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Sürücü İsa Gençoğlu (44) ve oğlu Ali İlker Gençoğlu (10) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Nazan Gençoğlu ile kızı 6 yaşındaki Ayşe Naz Gençoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe Naz Gençoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Gençoğlu ailesinin Erzurum’da bir düğüne katıldıktan sonra Trabzon’a dönmek için yola çıktıkları belirtildi.