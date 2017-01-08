B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
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ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Sınav iptal edilmedi, vatandaş perişan oldu
Havalimanı Saldırısı İle İlgili Bilgiler Gelmeye Başladı
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Toyota, WRC'ye geri dönüyor
Toyota, WRC’ye geri dönüyor
Toyota, 17 yılın ardından yeni aracıyla WRC’ye geri dönüyor.
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Sınav iptal edilmedi, vatandaş perişan oldu
Havalimanı Saldırısı İle İlgili Bilgiler Gelmeye Başladı
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Ahşap Eşyalar
Ahşap Eşyalar
12 Köşeli Ahşap Kakma Orta Sehpa
Ahşap Kakma Dikdörtgen Masa
Meşe Masa
3 lü Ceviz Sandık
Antik Çalışma Masası
Satranç Takımı
2 - İki Kapaklı Ahşap Dolap
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Anadolu Teknik Lisesi
B Kapısı - Nostalji
B Kapısı Yıl 2007 - 1. Sayı
B Kapısı Yıl 2010 - 2. Sayı
B Kapısı Yıl 2010 - 3. Sayı
B Kapısı Yıl 2011 - 4. Sayı
B Kapısı Yıl 2011 - 5. Sayı
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B Kapısı Yıl 2014 - 7. Sayı
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