THY’nin Yeni Marka Yüzü Morgan Freeman

Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ABD’li ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat’taki Super Bowl finalinde yayınlanacak.

ÇEKİMLERİ BUGÜN YAPILACAK

THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl’da bu yıl sürprize hazırlanıyor. Çekimleri bugün Los Angeles’ta yapılacak reklam filminde THY Morgan Freeman’ı ABD’deki tanıtım yüzü olarak kullanacak.

800 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYOR

Yayın hakları EUFA Şampiyonlar Ligi Finali’nden iki kat daha değerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl’u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987’de ilk Oscar’ını Street Smart filmi ile almıştı. Bugüne kadar 1989’da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004’te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaşan Freeman, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı.