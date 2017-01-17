Türk Hava Yolları başlattığı yurt içi erken rezervasyon kampanyası ile Türkiye içi tüm uçuşlarda 66 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcularımız 17 Ocak 2017 – 22 Ocak 2017 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 01 Mart 2017 – 20 Haziran 2017 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirebilecekler. Tüm vergiler dahil 66 TL’den başlayan fiyatlar Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücreti olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmekte.

Kapsam dışı seyahat dönemleri 28 Nisan 2017 (dahil) – 02 Mayıs 2017 (dahil) ve 18 Mayıs 2017 (dahil) – 22 Mayıs 2017 (dahil)’dir. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.