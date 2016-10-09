THY’den Yunanistan Yolcularına Grev Uyarısı

Yunanistan’da Hava Trafik Kontrolörlerin grevi sebebiyle Türk Hava Yolları (THY), 9-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul-Atina ve İstanbul-Selanik arasında yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

THY resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada;

“Yunanistan hava trafik kontrolörlerinin grevi sebebiyle 09-10 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Atina TK1841,TK1845, TK1849, TK1843 seferlerimiz ve İstanbul Selanik TK1881, TK1893 seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Seyahatinizden önce uçuşunuzla ilgili son durumu web sitemizden ya da çağrı merkezimizden öğrenmenizi rica ederiz” denildi.