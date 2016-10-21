THY’de Flaş Gelişme! Temel Kotil Ayrılıyor mu ?

Türk Hava Yolları’nın 2005’ten bu yana genel müdürlüğünü yapan Temel Kotil’in görevinden ayrılacağı kesinleşti. Kararın, yarın öğleden sonra yapılacak yönetim kurulu toplantısında alınması bekleniyor.

Uçak mühendisi olan Doç. Dr. Temel Kotil’in yeni görevi ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) genel müdürlüğü olacağı öğrenildi. Halen Kotil, TAI’nin yaklaşık bir yıldır yönetim kurulu üyesi.

Temel Kotil’in yerine THY’nin yeni genel müdürlüğü için Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin adı kulislerde öne çıkıyor.