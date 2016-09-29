THY ve Pegasus’tan Note 7 Uyarısı

ABD Federal Havacılık Kurumu’nun Note 7’lerin risk taşıdığı gerekçesiyle uçaklara alınmasını yasaklamasının ardından Note 7’lerin için uçaklarda anons yapılmaya başlandı. THY ve Pegasus şirketleri uçuş öncesi yolcularını anons ile bu konuda uyarıyor.

SAMSUNG NOTE 7’LER İÇİN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞLATTI

Samsung yeni tanıttığı amiral gemisi Galaxy Note 7’de büyük bir hüsran yaşadı. Telefonun piyasaya sürülmesinin ardından yeni model peş peşe batarya patlamalarıyla gündeme geldi. Bu kapsamda devreye giren Samsung, kabul ettiği hatadan ötürü Note 7’ler için değişim programı başlattı ve kullanıcılardan telefonları Samsung merkezlerine iade etmelerini istedi.

Dünya çapında başlatılan değişim programına çok sayıda katıldı ve satın aldığı Note 7’yi iade etti. Fakat telefonu değiştirmemekte diretenlerin sayısı da hiç az değil. Hatta Samsung bu kişiler için bir güncelleme yayınlanacağını ve telefonun şarj kapasitesinin düşeceğini belirtmişti.

THY’DEN NOTE 7 ANONSU

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) haftalar önce Note 7’lerin risk taşıdığı gerekçesiyle uçaklara alınmasını yasaklamıştı. Benzer bir önlem artık Türkiye’de de alınmaya başladı. Geçtiğimiz günler Ordu’dan Ankara’ya hareket etmek üzere THY uçağına binen yolculara bu yasak hatırlatılarak şu anons yapıldı:

Lütfen Samsung Galaxy Note 7 kullanıcıları cihazlarını kapalı tutsun ve uçak içinde cihazlarını şarj etmesin. Eğer telefonlarını uçak içinde kaybeder/düşürürse ya da herhangi bir duman/koku fark ederlerse kabin ekibi arkadaşlarımıza acil bilgi versinler.

PEGASUS DA YOLCULARINI UYARDI!

Benzer bir açıklama Pegasus tarafından da yapılarak, uçakta yangın riskine karşı şu uyarı yapıldı:

Değerli Misafirlerimiz,

Uçakta yangın riskine binaen, Samsung Galax Note 7 telefonların uçuş esnasında kapatılması, şarja takılmaması, uçak altı bagajında taşınmaması gerekmektedir. Kabinde taşınacak telefonun hasar görmesi, ısınması, duman salınımı ve kaybolması durumunda acilen kabin ekibine bildirmesini rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.