THY Uzakdoğu’ya UnionPay İle Bilet Satacak

Türk Hava Yolları (THY), internet sitesinden İş Bankası sanal POS altyapısını kullanarak, UnionPay logolu kartları kabul etmeye başladı. İşbirliği kapsamında, başta Uzakdoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanından Türkiye’yi ziyaret edecek UnionPay kart sahipleri, THY’nin internet sitesinden artık online olarak uçak bileti satın alabilecek. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Yapılan anlaşmayla THY UnionPay kartı bulunan geniş bir kitleye erişebilecek” dedi. Çin’in ulusal ödeme sistemi olarak 2002’de kurulan UnionPay, 5.8 milyar kartla dünyanın en büyük ödeme sistemi sayılıyor. Dünya genelinde 1.8 milyon ATM ve 30 milyondan fazla iş yeri UnionPay kartlarını kabul ediyor.

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