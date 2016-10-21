THY Uçuş Ağını Genişletmeye Devam Ediyor

Türk Hava Yolları, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Mottosu “Widen Your World” ile yolcularına daha geniş bir dünyanın kapılarını açan millî havayolunun 116 ülkedeki 293. destinasyonu; Zanzibar (Tanzanya).

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Afrika kıtasındaki büyümesini sürdürüyor. Küresel taşıyıcının Tanzanya’da sefer sağlayacağı 3. nokta olan Zanzibar’a direkt uçuşlar 12 Aralık 2016 itibariyle başlıyor.

Tanzanya’da Dar Es Selam ve Kilimanjaro’nun ardından uçuş sağlayacağı 3. nokta olan Zanzibar ile birlikte Türk Hava Yolları, Afrika’da 31 ülkede 50 destinasyona uçuş sağlayacak.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri karşılıklı icra edilecek Türk Hava Yolları Zanzibar seferleri, İstanbul’dan Zanzibar’a tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 636 Amerikan Doları ’ndan başlayan açılışa özel ücretlerle seyahat edilebilir.

Ayrıca Miles&Smiles üyeleri, Zanzibar hattında geçerli olmak üzere %25 ekstra statü mili kazanabilirler.*

Zanzibar’a ait tarifeli uçuş saatleri;

Uçuş No. Günler Kalkış Varış TK 567 Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi IST 20:30 ZNZ 05:30 TK 567 Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi ZNZ 06:25 IST 13:45

*Tüm saatler lokaldir.

Türk Hava Yolları, ücret ve uçuş tarifeleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden

veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

* Türk Hava Yolları bu konuda değişiklik yapmak hakkını mahfuz tutmaktadır.