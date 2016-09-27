THY Uçağı Ulan Batur’da Kaldı

THY’nin İstanbul’dan Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur Havalimanı’na giden uçağındaki bir yolcu bu ülkeye alınmayıp geri gönderilmek istenince, havalimanında olay çıkardı. Yolcu pilot tarafından uçağa alınmayınca Moğolistan makamları da THY uçağının kalkışına izin vermedi. Uçak 4 saat rotara girdi. Bunun üzerine mesaisi dolan uçuş ekibi ve yolcular otele alındı. THY uçağı halen Ulan Batur Havalimanı’nda bekliyor.

THY’nin İstanbul- Ulan Batur- Bişkek seferini yapan uçağındaki bir yolcu Moğolistan havacılık yetkilileri tarafından Ulanbatur Havalimanı’nda ülkeye sokulmayınca yolcu olay çıkarttı. Tekrar THY uçağına bindirilip geri gönderilmek istenen yolcunun Ulan Batur Havalimanı’nda olay çıkartması üzerine pilot tarafından uçağa alınmadı. Bunun üzerine Moğolistan Havacılık yetkilileri bu yolcu uçağa kabul edilmeden kalkışa izin vermeyeceklerini söylediler. Aradaki anlaşmazlığın uzun süre devam etmesi üzerine uçuş yaklaşık 4 saat rotara girdi. Bu nedenle uçuş ekibinin de mesai süresi doldu. THY’nin Ulan Batur-Bişkek- İstanbul seferini yapacak olan uçağının uçuş ekibi ve yolcuları otele alındılar. Edinilen billgiye göre THY’nin TK 343 sefer sayılı uçağı lokal saatle saat 18.45’e ertelendi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “TK342 IST-FRU/ULN (Biskek-Ulan Batur/Kırgızıstan-Mogolistan) seferi ile ULN istasyonuna giden yolcu Moğolistan makamlarınca kabul edilmemiştir. TK 343 ULN-FRU/IST seferi ile İNAD (ülke otoriyereleri tarafından kabul edilmeyerek geri gönderilen yolcu) olarak gönderilmesı planlanan yolcu sinir krizi geçirerek rahatsızlanmıştır. Yolcuya sakinleştirici yapılmış. Yolcunun anlık sağlık durumunun iyi olmaması ve aynı zamanda sakinleştirici etkisinden çıktıktan sonra havada taşkınlık yapabileceğinin düşünülmesi nedeni ile yolcu sorumlu kaptan tarafından uçuşa kabul edilmemiştir.Yetkili otoriteler ise bu yolcu uçağa kabul edilmeden kalkışa izin vermeyeceklerini söylemişlerdir. Aradaki anlaşmazlıgın uzun sure devam etmesinden dolayı ucusa yaklasık 4 saat rotar girmistir. An itibariyle ekibin mesaı suresı dolmustur ekip ve yolcular otele alındılar. TK 343 sefer sayılı uçak Mogalıstan lokal saatı ıle 18:45 e kadar rotar yapmıstır. ”

THY yetkilileri anlaşmazlığın giderilmesi için çalışmaların yapıldığını ve yeni bir uçuş ekibinin Ulan Batur’a gönderildiğini bildirdiler.