THY Uçağı Pekin’de Arızalandı

Pekin-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağında, kalkış öncesi meydana gelen teknik arıza meydana geldi.

Pekin-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağında, kalkış öncesi meydana gelen teknik arıza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-21 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı kalkış öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak, Pekin Havalimanından havalanamazken, yolcular otellere yerleştirildi