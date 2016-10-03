THY Uçağı Pekin’de Arızalandı

Pekin-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağında, kalkış öncesi meydana gelen teknik arıza meydana geldi.
Pekin-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağında, kalkış öncesi meydana gelen teknik arıza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-21 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı kalkış öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak, Pekin Havalimanından havalanamazken, yolcular otellere yerleştirildi
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