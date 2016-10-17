THY Transitte Rekor Kırdı

Türk Hava Yolları (THY) transit yolcu taşımacılığında yeni bir başarıya imza attı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün verdiği bilgiye göre 12 Ekim New York-İstanbul seferinde uçak başına düşen transit yolcu sayısında rekor kırıldı. 23.55’te New York’tan kalkan 350 kişiden 308’i transit yolcu oldu. Özellikle İsrailli transit yolcu sayısında da hızlı bir yükseliş yaşandı. Tel Aviv’e aynı akşam 4 sefer gerçekleşti. 2016’nın ortalarına kadara yüzde 54’lerde seyreden THY’nin bu alandaki çalışması 2016’nın ekim ayında yüzde 60’a kadar çıktı. Yakın bir zaman önce THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da “Lokal varışlı yolcuda bir azalma olduğunda bunu telafi etmek için transite yüklendik” açıklamasını yapmıştı.

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