THY, TGS’den Personel Alacak

Türk Hava Yolları Turkish Ground Services (TGS) çalışanı 25 kişiyi kendi bünyesine katacak. THY yönetimi bir süre önce tüm çalışanlarına e mail atarak şirkette 15 ve 20 yılını tamamlamış çalışanlarının istemeleri durumunda daha iyi şartlarla emekli olabileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından THY kendi bünyesinde istihdam etmek için 25 TGS personelini alacak.

TGS yönetimi tüm tüm çalışanlarına e mail atarak, THY’ın istediği şartlara uyan çalışanlarının başvuru yapabileceğini duyurdu.

İŞTE TGS YÖNETİMİNİN ÇALIŞANLARINA YAPTIĞI ÇAĞRI

Çok Değerli TGS Ailesi,

TGS Operasyon birimlerinde görevli olan personellerden, aşağıda belirtilen şartları taşıyan 25 kişinin Türk Hava Yolları bünyesinde istihdam edilmesi planlanmaktadır. İlan, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün açık kalacaktır. İlgililer başvuru şekli ve izlenecek yol başlığında belirtilen hususlara dikkat ederek aşağıdaki linkten başvuru yapabilecektir. Gereği hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

Saygılarımızla.

Genel Özellikler:

T.C. vatandaşı olmak,

Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

01.01.1978 ve sonrası doğumlu olmak,

Lisans mezunu olmak,

3 yıl ve üzeri TGS tecrübesine sahip olmak,

Herhangi bir disiplin suçu ve cezası almamış olmak,

İngilizce seviyesinin en az aşağıdaki değerlerde olduğunu belgeleyebilmek,

YDS : 75,

TOEFL (IBT) : 75,

DYNED : 1

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlana başvuru 10.01.2017 tarih ve saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar genel yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecektir. İlan kapsamında 25 kişi istihdam edilecektir.

Çalışma süresince THY operasyonun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.

Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.