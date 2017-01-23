THY Müzikleri Değiştirdi

Türk Hava Yolları, uçaklarında kalkış öncesi ve iniş sonrası kabin içinde çalınan müzikleri değiştirdi.

Kabin içi müziklerinin hüzünlü olduğu için birçok yolcu tarafından eleştirilen ve bu müziklerle ilgili olarak çalışma yapan Türk Hava Yolları(THY), 1 Haziran 2015’tarihinden itibaren çello sanatçısı Uğur Işık’ın yaban kazlarından esinlenerek hazırladığı müziklerle yolcularını ağırlıyordu. Yaklaşık 1.5 yıldır yolcuların Işık’ın müzikleriyle karşılayan ve uğurlayan THY, bu müziklerde değişikliğe gidiyor. THY uçaklarında yeni çalınan müzikler ise Türkiye’nin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile besteci ve aranjör Mesut Kahramanoğlu imzasını taşıyor.

35 BİN YOLCUYA İSTANBUL’U GEZDİRDİ

Bu arada THY’nin Atatürk Havalimanı’nda 6 saat ve üzeri beklemesi bulunan transit yolcularına yönelik başlattığı ücretsiz İstanbul Turu ilgi göremeye devam ediyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 35 bin üzerinde yolcunun bu hizmetten faydalandığını açıkladı.

Kaynak: Akşam