THY Mobil Uygulaması Güncellendi

“Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi”*nin kullanıcı dostu tasarıma sahip mobil uygulaması, yenilenen özellikleri sayesinde mobil cihaz kullanıcılarına en iyi deneyimi sunuyor.

Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, geliştirdiği mobil uygulamayı yeni özelliklerle güncelleyerek yayına aldı.

Mevcut uygulamayla birlikte kullanıcılar; bilet satın almak, rezervasyon ve check-in yapmak, Miles&Smiles hesabını yönetmek, uçuşların kalkış – varış durumlarını takip etmek gibi, yenilenen aplikasyonun sağladığı birçok kolaylıktan yararlanabilecekler.

Türk Hava Yolları mobil uygulaması ile tüm işlemler, sade ve rahat kullanılabilir tasarım sayesinde hızla gerçekleştirilebilecek. Yolcu eklemek, son aranan havalimanlarını görüntülemek ve favori havalimanlarını belirleyerek sonraki aramalar için zaman kazanmak yine bu aplikasyon sayesinde mümkün olabilecek. Ayrıca uçuş noktasını gösteren interaktif harita sayesinde uçuşlar çok daha pratik bir şekilde rezerve edilebilecek. Türk Hava Yolları ile yeni yerler keşfetmek için sunulan promosyonlara da yine bu mobil uygulama sayesinde her an her yerden erişim sağlanabilecek.

Son güncelleme ile neler eklendi?

Mobil uygulama ile artık yolcular uçuş eklemek, bilet değiştirmek, bebek yolcu eklemek ve rezervasyon iptal etmek gibi seçeneklere de sahip olabilecekler. Uygulama, yolculara seyahat edecekleri destinasyonu göstermenin yanı sıra havalimanı haritasını inceleme imkânını da sunuyor olacak. Tüm bunlara ilâveten yolcular, aynı uygulama üzerinden daha rahat bir seyahat için acil çıkış koltuğu satın alabilecekler. Ayrıca yine yeni güncelleme sayesinde Economy sınıfı biletleri, Business sınıfa yükseltmek de mümkün olacak.

Türk Hava Yolları’nın güncellenen mobil uygulaması, AppStore ve Google Play’den tüm mobil cihazlara indirilebilir.