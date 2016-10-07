THY, Kış Saatinin Kaldırılmasıyla İle İlgili Tedbirlerini Aldı

Türk Hava Yolları, yeni saat düzenlemesiyle ilgili olarak 30 Ekim 2016-25 Mart 2017 tarih aralığında gerçekleşecek uçuşlarda, yolcularının herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına gereken tüm çalışmaları tamamladı.

08.09.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kış saati uygulamasının kaldırılması ve yaz saati uygulamasının tüm yıl sürecek olması nedeniyle uçuşların tarife yapısı yeniden düzenlendi.

Türk Hava Yolları, 08 Ekim ve 09 Ekim tarihlerinde yapılacak işlemle, 30 Ekim 2016-25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferlere ait saatleri, havacılık alanındaki uluslararası ve yerel otoritelerin hava trafik düzenlemelerine uyum sağlanabilmesi açısından, Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı bir saat ileriye alacak.

İlgili tarife düzenlemesi sonrası yapılan tarih değişikliği ve iade talepleri, yolcu biletlerindeki orijinal ücret kurallarına göre işlem görecek.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi www.turkishairlines.com ya da 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden öğrenmeleri rica olunur.