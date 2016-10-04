THY İle Air Europa Arasında “Kod Paylaşımı” Anlaşması İmzalandı

Türk Hava Yolları ve Air Europa, 1 Ekim 2016 itibarıyla geçerli olmak üzere, iki ülke taşıyıcısının yeni pazarlara girmesine olanak sağlayacak ve yolcularına çok sayıda yeni seyahat imkânı sunacak kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

Ticari işbirliğinin ilk aşamasında, Air Europa söz konusu seferlerde kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile İstanbul – Madrid v.v. parkurunda satış yapabilecekken; Air Europa’nın Madrid – Las Palmas/Ibiza/Palma de Mallorca v.v. ve Madrid – Havana/Santo Domingo/Lima v.v. seferlerinde de Türk Hava Yolları kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile yolcu taşıyabilecek. Bu sayede her iki taşıyıcı, yolculara Türkiye-İspanya arası ve ötesinde daha iyi bağlantılar sunarak, esnek seyahat olanakları sağlayabilecekler.

Anlaşmayla ilgili görüş bildiren Air Europa Genel Müdürü Maria Jose Hidalgo Gutierrez; “Her iki şirketin daha etkin genişlemesine imkân sağlayacak ve bir kod paylaşımı anlaşmasına özgü tüm avantajları yolcularımıza çok daha geniş, çeşitli ve konforlu bir bağlantı yelpazesi üzerinden sunma olanağına sahip olacağımız bu işbirliği bizim için oldukça değerli.” dedi.

Air Europa ile akdedilen kod paylaşımı anlaşmasının memnun edici olduğunu belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ise; “Geliştirilen işbirliği ile iki havayolu şirketinin uçuş ağını kullanarak yolcularımıza daha fazla seyahat olanağı sunmayı amaçlamaktayız. Bununla birlikte, bu işbirliğinin ticari açıdan da her iki havayolu için önemli ölçüde faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.

Dünyanın iki kıta üzerinde kurulmuş tek şehri olan ve Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi gören İstanbul’u transfer merkezi olarak kullanan Türk Hava Yolları, 100’den fazlası Avrupa’da olmak üzere 242 yurt dışı noktasına sefer icra ediyor. İstanbul’un coğrafi konumunun getirmiş olduğu avantaj sayesinde, bu işbirliğinin daha önce görülmemiş kolaylıkta yolculuk imkânı sağlaması hedefleniyor.