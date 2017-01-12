THY Dua Uygulamasını Kaldırdı

Türk Hava Yolları bugün yayınladığı talimatla uçaklarda Suudi Arabistan’a yapılan hac uçuşları dışında ‘sefer duası’ uygulamasını kaldırdı.

Uzun yıllardır THY, Suudi arabistan’ın talebi doğrultusunda yapılan hac seferlerinde kalkış öncesinde otomatik anons sistemi ile sefer duası okutuyor. Geçtiğimiz ay anket yapan THY’nin müşteri memnuniyeti bölümü, bazı hatlarda yolculardan gelen talep doğrultusunda sefer duasının başlatılması için düğmeye bastı.

Bir haftadır aralarında Hartum (Sudan), Oran ve Konstantin (Cezayir), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), İslamabad (Pakistan) gibi uçuş noktaları seçilerek sefer duası okutulmaya başlandı.

Yolcuların tepki göstermesi üzerine uygulama yayınlanan talimatla bugün kaldırıldı.