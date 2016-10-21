THY Az Önce Açıkladı

Samsung Galaxy Note 7 piyasaya çıktıktan sonra bataryalarında yaşanan patlamaların gündeme gelmesi üzerine THY`de Samsung Galaxy Note 7`yi yasakladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Samsung Galaxy Note 7 piyasaya çıktıktan sonra bataryalarında yaşanan patlamaların gündeme gelmesi üzerine birçok havayolunun uçaklara alınmasını yasaklamasının ardından, THY’de yasakladığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Samsung Galaxy Note 7’nin kabin bagajında, kayıtlı bagajlarda veya kargo olarak uçaklara kabul edilmeyeceğini resmi internet sitesinden yolcularına duyurdu.

THY’nın o duyurusu şöyle; “Değerli Yolcularımız, Ortaklığımızca icra edilen tüm seferlerde Samsung Galaxy Note 7 cihazlarının yolcu üzerinde, kabin bagajında, kayıtlı bagajlarda veya kargo olarak uçaklara kabul edilmeyeceğini siz değerli yolcularımıza bildiririz.”