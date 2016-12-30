THY 29-30-31 Aralık iptal Edilen Uçak Seferleri

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 29-20 Aralık tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY, resmi İnternet sitesi aracılığıyla İstanbul tabanlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda “29-30-31 Aralık 2016 tarihinde, ‘İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen’ meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verdi. İşte 29-30-31 Aralık iptal edilen seferlerin listesi

Atatürk Havalimanı’nda, şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiğinde bazı aksamalar yaşanıyor. Bazı uçaklar, şiddetli rüzgar sebebiyle pisti pas geçerken, birçok uçak havada bir süre tur attı. İniş ve kalkışlarda da bazı gecikmeler meydana geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını bildirdi. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün iç ve dış hatta 23 sefer yapılamayacak, yarın da bazı uçuşlar gerçekleştirilemeyecek. İptal duyurularının anlık olarak verilemediği detayına dikkat çeken yetkililer, uçuşu olan yolcuların THY İnternet sitesi üzerindeki kalkış-varış uygulaması aracılığıyla seferlerini kontrol etmesi tavsiyesinde bulundu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

Tarih Sefer No Kalkış Kalkış Saati Varış Varış Saati

29.12.2016 TK0304 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (EBL) Erbil Havalimanı 01:00

30.12.2016 TK0305 (EBL) Erbil Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 05:50

29.12.2016 TK0334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:05 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 20:00

29.12.2016 TK0335 (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı 20:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:10

30.12.2016 TK0872 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:40 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 04:15

30.12.2016 TK0873 (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı 05:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:10

30.12.2016 TK1041 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:20 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 01:35

30.12.2016 TK1042 (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı 06:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:35

29.12.2016 TK1059 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:55 (VAR) Varna Havalimanı 15:05

29.12.2016 TK1060 (VAR) Varna Havalimanı 16:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:10

29.12.2016 TK1663 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:40 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 17:10

29.12.2016 TK1664 (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:15

29.12.2016 TK1939 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 15:45 (BRU) Brüksel National Havalimanı 17:30

29.12.2016 TK1940 (BRU) Brüksel National Havalimanı 18:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:55

29.12.2016 TK2038 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:55 (KYA) Konya Havalimanı 20:10

29.12.2016 TK2039 (KYA) Konya Havalimanı 21:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:35

29.12.2016 TK2054 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:50 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 00:55

30.12.2016 TK2055 (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı 08:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:55

29.12.2016 TK2151 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:00

29.12.2016 TK2152 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 14:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 15:15

29.12.2016 TK2169 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55

29.12.2016 TK2170 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 19:10

29.12.2016 TK2175 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:20

29.12.2016 TK2178 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:15

29.12.2016 TK2329 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:35

29.12.2016 TK2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:10

29.12.2016 TK2432 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:15 (AYT) Antalya Havalimanı 17:45

29.12.2016 TK2433 (AYT) Antalya Havalimanı 18:40 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:20

29.12.2016 TK2467 (ADA) Adana Havalimanı 18:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55

29.12.2016 TK2470 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADA) Adana Havalimanı 19:30

29.12.2016 TK2473 (ADA) Adana Havalimanı 22:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

29.12.2016 TK2480 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:15 (ADA) Adana Havalimanı 23:55

29.12.2016 TK2580 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:25 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 00:35

30.12.2016 TK2581 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 06:25 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:35

29.12.2016 TK2612 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:40 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 00:40

30.12.2016 TK2613 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 07:45 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 10:00

29.12.2016 TK2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:05

29.12.2016 TK2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50

29.12.2016 TK2644 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:35 (EZS) Elazığ Havalimanı 22:30

29.12.2016 TK2645 (EZS) Elazığ Havalimanı 23:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 01:30

29.12.2016 TK2660 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 17:40 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 19:15

29.12.2016 TK2661 (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 20:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:55

29.12.2016 TK2706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:00

29.12.2016 TK2707 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00

29.12.2016 TK2832 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:05 (TZX) Trabzon Havalimanı 20:50

29.12.2016 TK2835 (TZX) Trabzon Havalimanı 19:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:15

30.12.2016 TK0146 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:05 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 04:20

30.12.2016 TK0147 (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı 05:50 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:05

30.12.2016 TK0764 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:00 (KWI) Kuveyt Havalimanı 01:50

31.12.2016 TK0765 (KWI) Kuveyt Havalimanı 04:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:05

30.12.2016 TK2903 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 07:00 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:05

30.12.2016 TK2908 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:30 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 11:45

30.12.2016 TK7240 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:30 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 08:40

30.12.2016 TK7241 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:40

31.12.2016 TK7241 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:40

30.12.2016 TK7243 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 09:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:35

30.12.2016 TK7244 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 12:30 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 13:30

30.12.2016 TK7258 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:05 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 00:10

30.12.2016 TK7270 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:35

30.12.2016 TK7271 (GZT) Gaziantep Havalimanı 09:05 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:45

30.12.2016 TK7292 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:25

30.12.2016 TK7293 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:15

30.12.2016 TK7296 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 20:25 (ASR) Kayseri Havalimanı 21:50

30.12.2016 TK7297 (ASR) Kayseri Havalimanı 22:20 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:45

30.12.2016 TK7210 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:15 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 09:10

30.12.2016 TK7211 (DIY) Diyarbakır Havalimanı 09:40 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 11:35

31.12.2016 TK2934 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 00:10 (AYT) Antalya Havalimanı 01:25

31.12.2016 TK2921 (AYT) Antalya Havalimanı 07:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 09:10