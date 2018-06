The Walt Disney Company, Fox’u satın alıyor

The Walt Disney Company, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın almak için 71,3 milyar dolara anlaşmaya varıldığını açıkladı.