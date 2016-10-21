TGS Yöneticisi Müsteşar Yardımcısı Oldu

TGS Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Sert’in atama kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

İzmir ve Sabiha Gökçen Havalimanı başmüdürlüğü görevlerini yürüten Ahmet Selçuk Sert, 2012 yılında TGS Genel Müdür Yardımcısı olmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’deki seçim çalışmalarında yanında yer alan isimlerden olan Sert’in bir süredir müsteşar yardımcılığı görevine getirileceği konuşuluyordu.

SELÇUK SERT KİMDİR?

1960 yılında doğan Ahmet Selçuk Sert , ilk, orta ve lise eğitimini istanbul’da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi Makineleri Mühendisi olarak mezun olmuştur.

İstanbul ve İzmir’de askeri ve sivil rütbelerde mühendis olarak görev yaptıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı’nda Samsun, Antalya ve İzmir Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2008 yılından itibaren Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreter Yardımcılığı ve İzmir Banliyo A.Ş’nin (İZBAN) kurucu Genel Müdürlüğü’nü yapan Ahmet Selçuk Sert , halen TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekteydi.

Beşiktaş Spor kulübü Divan Kurulu üyesi de olan Ahmet Selçuk Sert evli ve iki çocuk babası.