Tecavüzle Suçlanan Pilot İşten Çıkarıldı

Antalya’da özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Almanca öğretmeni K.A.’nın “Tecavüze uğradım iddiası” aynı havayolu şirketinde pilotluk yapan evli H.T.’yi işinden etti. Şikâyet sonrası başlatılan idari soruşturma sonunda H.T.’nin sözleşmesi fesih edildi.

ANTALYA’da özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Almanca öğretmeni K.A.’nın (35), “Kaptan pilot bana tecavüz etti” iddiası havayolu şirketinde pilotluk yapan evli H.T.’yi (45) işinden etti. Şikâyet sonrası başlatılan idari soruşturma sonunda H.T.’nin sözleşmesi fesih edildi.

“UYANDIĞIMDA ODASINDAYDIM”

Başından geçen olayları Antalya ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadelerde detaylarıyla anlatan K.A., şu iddiaları gündeme taşımıştı: “12 Aralık 2015 tarihinde Antalya’dan İzmir’e uçtuk. Uçuş sonrası hostes arkadaşlarımla yemek yedik. Daha sonra M. ve H. ismindeki iki kaptan, arkadaşları ile birlikte bize dahil oldu. Beraber barlar sokağına girdik. Orada bir barda alkol aldık. Daha öncesinde hostes arkadaşlarımla yemekte rakı da içmiştik.

Normalde çok alkol almadığım için etkilendim. Geri dönüşümüzde M. kaptanın odasına geçtik. Masanın üzerinde bir şişe viski vardı. İçki içtiğimizi hatırlamıyorum. Uyandığımda kaptan H.T’nin odasındaydım. Alt tarafım çıplak, üzerimde kazak vardı. Yanımda çıplak olarak yatan H.T. vardı. ‘Ne yaptın bana’ dedim. O da ‘Hatırlamıyor musun?’ dedi. Orada bana tecavüz ettiğini anladım.”

PİLOT İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yürütüldüğü, inceleme kapsamında aynı havayolu şirketinden 4 kişinin daha ifadesine başvurulduğu, soruşturmayı yürüten savcının şikâyet tarihi ile olay arasında geçen süre ve tanık ifadelerini dikkate alarak kovuşturmaya yer yoktur kararı verdiği öğrenilmişti. Suçlamaların hedefindeki H.T. ise detaylı açıklama yapmak istemediğini belirterek iddiaları yalanlamıştı.