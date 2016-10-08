TAV Havalimanları İştiraki BTA Büyümeye Devam Ediyor

BTA’nın Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerini yaşatmak amacıyla kurduğu Tadında Anadolu’nun dokuzuncu şubesi Altunzade Capitol’de açıldı.

TAV Havalimanları’nın iştiraki BTA’nın Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini ve yöresel ürünlerini geleceğe taşımak amacıyla oluşturduğu konsepti Tadında Anadolu, İstanbul Anadolu yakasında da hizmet vermeye başladı. Türkiye’nin 60 şehrinden 600’den fazla ürün sunan Tadında Anadolu’nun yeni restoranı Altunizade Capitol’ün yenilenen yemek katında yer alıyor. Restoranın 150 kişilik oturma kapasitesi, toplam 390 metrekare iç alanı ve 100 metrekarelik bir terası bulunuyor.

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur “BTA olarak sekiz ülkede yaklaşık 300 noktada her gün yüz bine yakın misafirimize yiyecek-içecek hizmeti sunuyoruz. Tadında Anadolu’yu Anadolu mutfağının yöresel zenginlikleri, yok olmaya yüz tutan ürünlerini yaşatmak amacıyla beş yıl önce hayata geçirdik. Doğrudan yerel üreticilere gittik ve onlara destek verdik. Ürünlerin yanı sıra geleneksel reçetelere bağlı kalarak Anadolu lezzetlerini de misafirlerimize sunuyoruz. Tadında Anadolu’nun müdavimleri var ve İstanbul Anadolu yakasında da olmamızı talep ediyorlardı. Dolayısıyla harcamaların zayıfladığı bir dönem olmasına rağmen bu yatırımı gerçekleştirdik. Anadolu lezzetlerini geleceğe taşırken ülkemizi de temsil eden Tadında Anadolu bizim için çok değerli. Bu markamızı yurtiçinde ve yurtdışında yeni lokasyonlarla büyüteceğiz” dedi.

Tadında Anadolu, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas Bodrum havalimanları, Yenikapı, Bursa Güzelyalı ve Yalova İDO iskeleleri ve UNIQ İstanbul içinde yer alan Foods in the Woods’ta hizmet veriyor.

Restoran, Daily Meal tarafından “Dünyanın En İyi Havalimanı Restoranları” arasında gösterildi; ayrıca bu yıl The Moodie Report tarafından düzenlenen Airport Food&Beverage (FAB) Conference’da “yerel kimliği en iyi yansıtan konsept” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tadında Anadolu’da servis edilen zeytinyağlılardan sıcak sulu yemeklere, çorbalardan tatlılara her lezzet özgün tarifine sadık kalınarak hazırlanıyor. Ayrıca mutfağına farklı ve meşhur yöresel lezzetleri taşımak isteyenler, özlediği nostaljik ve yöresel tatları arayanlar için helvadan gazoza, tarhanadan lokuma, zeytinyağından reçele, çikolatadan yemek kitaplarına uzanan geniş bir ürün yelpazesi de bulunuyor.