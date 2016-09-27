Tarkim’in Havayolları Hangarlarına El Konuldu

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılık’a ait Atatürk Havalimanı ve Adana Havalimanı’nda bulunan hangarlara el konuldu. Arama yapılan uçakların arasındaki FETÖ liderinin baş harflerinin bulunduğu TC-FTG kuyruk tescilli uçak dikkat çekti. TC-FTG kuyruk tescilli uçağın, Rixos Oteller Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Mart ayında Tarkim Havacılığa ait yapılan şikayetler sonrası DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu arada 15 Temmuz’da meydana gelen Darbe girişiminin ardından Tarkim Havacılığın sahibi olan Faruk Bayındır ABD’ye kaçtı. FETÖ ile ilişkisi olduğu iddia edilen Bayındır’ın yurt dışına kaçması üzerine DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletildi.

ARAŞTIRMA YAPILAN UÇAKLAR ARASINDA TC-FTG KUYRUK TESCİLLİ UÇAK DA VAR

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’den alınan yetki üzerine bugün Atatürk ve Adana Havalimanları’nda Tarkim hangarlarında polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı. Saat 15.00’da Atatürk ve Adana Havalimanı’nda bulunan hangarlarda polis ekiplerinin bakım için bulunan 11 uçakta arama yaptığı öğrenildi. Bu arada Atatürk Havalimanında Tarkim Havacılığa ait hangarda bulunan 10 uçak arasında FETÖ liderinin baş harflerinin bulunduğu TC-FTG kuyruk tescilli uçak da bulunuyor. Yetililerin el koyduğu hangarda bulunan TC-FTG kuyruk tescilli uçakta detaylı inceleme yapılıyor.

TC-FTG KUYRUK TESCİLLİ UÇAK FETTAH TAMİNCE’NİN

İşadamı Faruk Bayındır’ın sahibi olduğu Tarkim Havacılık’a yapılan operasyonlar sonucu arama yapılan TC-FTG kuyruk tescilli uçağın Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’ye ait olduğu ortaya çıktı. TC-FTG kuyruk tescilli uçağın, 2006 yılında TC-MMG ismiyle Palmali Gemicilik Grubu Şirketleri’ne ait olduğu görülürken, 2012 yılında Fettah Tamince’nin sahibi olduğu Rixos Turizm tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Satın alınan uçağın, bu dönemde adının TC-FTG olarak değiştirildiği de, edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI GÜL DE KULLANMIŞTI

İşadamı Fettah Tamince’nin sahibi olduğu uçağı, 2014 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldıktan sonra memleketi Kayseri’ye giderken kullandı.

PERSONELİN KARTLARINA EL KONULDU

Bu arada Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda bulunan Tarkim Havacılığa ait uçak bakım hangarının kira sözleşmesi ev sahibi durumunda bulunan DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi ) tarafından mahkeme kararıyla fesih edilirken, görevli personelin apron giriş kartlarına el konuldu.