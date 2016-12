Taha Kargo altyapıda da lider

Taha Kargo, güçlü IT altyapısı, kaliteli personel yapısıyla altyapıda da lider olduğunu ortaya koydu. Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için altyapıya sürekli yatırım yapan Taha Kargo, her alanda iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.