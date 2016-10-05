Suudi Arabistan’da TAV Bilişim Rüzgarları Esiyor

Havalimanı bilişim çözümleriyle üç kıtada 31 havalimanında hizmet veren TAV Bilişim’in Genel Müdür Yardımcısı Cem Aslantaş Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen “Airport Modernization Summit”te açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

TAV Havalimanları’nın iştiraki olarak havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşan ve dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Bilişim, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen “Airport Modernization Summit” etkinliğinde “Merkezi Bilişim Yönetimi ve Çözümleriyle Operasyonel Verimliliği Artırma” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İki günlük zirvede büyük ilgi gören TAV Bilişim standını ziyaret eden Prens Dr. Abdulaziz Bin Nasser Al Saud yetkililerden bilgi aldı.

TAV Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding CIO’su Binnur Güleryüz Onaran “Gücünü, havalimanı bilişim çözümlerine ait bilgi birikiminden ve profesyonel kadrosundan alan TAV Bilişim, şu an üç kıtada 31 havalimanında yerini alırken, dünyanın farklı noktalarındaki projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bizim için önemli bir coğrafya olan Ortadoğu ve özellikle Suudi Arabistan, havacılık sektörü adına gerçekleştirdiğimiz pek çok projenin ve yatırımın ödüllendirildiği önemli bir bölge. Bugüne kadar Riyadh ve Medine’de gerçekleştirdiğimiz havalimanı bilişim çözümleri ile başarı hikayeleri yazdığımız bu coğrafyada, ev sahibi GACA (General Authority of Civil Aviation) ile el ele vererek, ana sponsor olarak yer almak ve tecrübelerimizi paylaşabilmek bizim için gurur verici bir tablo” dedi.

TAV Bilişim, Suudi Arabistan’da bugüne kadar Riyad, Dammam ve Medine havalimanlarında bilişim projeleri gerçekleştirdi.

Bölgede de hızla büyüyen şirket, geçen yıl, tamamlandığında dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminali olacak Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminal Binası için açılan iletişim teknolojileri ihalesini kazandı.