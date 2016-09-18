Suriye Havalimanı Kontrolünü Geri Aldı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Suriye ordusu, ABD uçaklarının bombalamasının ardından terör örgütü IŞİD’in eline geçen havalimanı ve o bölgedeki kritik noktaları IŞİD’den geri aldı.

SANA’nın Suriye Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre kontrolü tekrardan Suriye Ordusu’nun geçen havalimanının yanı sıra stratejik önemdeki Altharda Dağı’ndaki mevzilerin de IŞİD’ten geri alındığı belirtildi.

Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupla ABD uçaklarının Deyr Ez Zor Havalimanı ve al-Tharda Dağı’ndaki Suriye Ordusu güçlerinin bombalanmasını kınayarak, ABD’yi IŞİD’e destek vermekle suçladı.

Dün akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin doğusundaki Deyr Ez-zur ilinde Suriye rejimine ait bir askeri üssü vurduğunu açıklamıştı.

Saldırıda 62 askerin öldüğü bildirildi. Rusya’dan sonra bir açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise hedeflerin ‘IŞİD sanılarak vurulduğunu’ belirtti ve hava operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan Rusya’nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil toplandı.Kapalı toplantının ardından ABD ve Rusya elçileri karşılıklı suçlamalarda bulundu.