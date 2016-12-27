SunExpress’in Antalyadan Yeni Uçuş Noktası Erzurum

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, bu kış Antalya’dan 10’uncu iç hat

uçuş noktası olan Erzurum’a uçacak. Antalya’yı, hem iç hatlarda hem dış hatlarda yaz-kış tarifeli

seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, 2016/17 kış sezonunda, Antalya’da iç

hatlarda 10 uçuş noktasına haftada karşılıklı olarak 164, dış hatlarda ise Antalya’dan 33 destinasyona

karşılıklı haftada 560 sefer gerçekleştirecek.

İlk uçuşu 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Antalya –Erzurum uçuşları her Pazartesi ve Cuma

günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Başlangıç Tarihi Günler Kalkış Destinasyonu Kalkış Saait Varış

Saati

02 Ocak2017 Pazartesi Antalya → Erzurum 09:50 11:35

02 Ocak 2017 Pazartesi Erzurum → Antalya 12:05 13:55

06 Ocak 2017 Cuma Antalya → Erzurum 17:05 18:50

06 Ocak 2017 Cuma Erzurum → Antalya 19:20 21:10