SunExpress Ordu-Giresun’dan Uçuş Yapacak

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in dış hatlarda Ordu Giresun (OGU) Havalimanı, iç hatlarda ise Amasya – Merzifon (MZH) Havalimanı’na gerçekleştireceği uçuşlarla ilgili açıklamayı, değerlendirmeniz ricasıyla, ekte ve aşağıda dikkatinize sunarız.

SunExpress Ordu-Giresun’u Avrupa’ya direkt bağlayan ilk hava yolu

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, deniz üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk havalimanı Ordu – Giresun (OGU) Havalimanı’ndan Avrupa’ya uçacak ilk ve tek hava yolu olacak. SunExpress, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 01 Mart – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapanacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı’nın yerine dış hatlarda Ordu Giresun (OGU) Havalimanı’na, iç hatlarda ise Amasya – Merzifon (MZH) Havalimanı’na alternatif uçuşlar gerçekleştirilecek.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nın kapalı kaldığı süre içerisinde, Ordu Giresun Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart’ta haftada bir gün karşılıklı sefer düzenleyecek olan SunExpress, 20 Haziran tarihinden itibaren ise Ordu Giresun Havalimanı’ndan Köln’e haftada bir uçuş gerçekleştirmeye başlayacak.

İç hat seferlerinde ise, İzmir ve Antalya’dan Amasya – Merzifon Havalimanı’na uçacak. SunExpress, İzmir’den Amasya – Merzifon Havalimanı’na haftada 4 gün karşılıklı sefer, Antalya’dan ise haftanın 3 günü karşılıklı tarifeli uçuş düzenleyecek.