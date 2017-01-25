Solotürk’ten Yavaş Uçuş Rekoru

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 2017 gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında Yavaş Uçuş hareketinde F-16 uçağını 100 Knot ( 185 km/saat) süratte hareketi tamamlayarak bir rekora imza attı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 2017 gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında Yavaş Uçuş hareketinde F-16 uçağını 100 Knot ( 185 km/saat) süratte hareketi tamamlayarak bir rekora imza attı.

Dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, 2017 yılı gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında tarihi bir rekora imza attı.

2011 yılından beri ay yıldızımızı ülkemizde ve dünyada gururla dalgalandıran SOLOTÜRK, F-16 uçağıyla gösteri yapan diğer ülkeler ABD, Hollanda, Belçika, izleyicisine sunmaktaydı. Hareketin zorluğu; F-16 uçağının iniş kalkış sürati bile 300 km/h iken, SOLOTÜRK pilotları tarafından 13 tonluk F-16 uçağının 210 km/h ile seyirci önünden selamlama geçişi olan “Yavaş Uçuş” ile geçmesini sağlamalarıydı.

2017 yılı hazırlıkları kapsamında aynı hareketi F-16 kol uçuşunda SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan 100 knot (180 km/h) ile yapmayı başararak hem SOLOTÜRK tarihinde, hem de F-16 uçağı ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attılar.

2016 yılında SOLOTÜRK’ün katıldığı dünyanın en prestijli hava gösterisi olarak kabul edilen İngiltere Fairford’da yapılan Air Tattoo Hava Gösterisinde aynı hareketi 220 km/saat hızla ile yapan SOLOTÜRK pilotları, İngiliz basınında oldukça geniş çapta övgüyle yer almışlardı. Bu yeni rekorlarıyla hem Avrupa’da hem de diğer kıtalarda 2017 yılında katılacakları hava gösterilerinde ay yıldızımızı gururla temsil edecekler.